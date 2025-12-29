韩政府：按计划新建两座核电站机组 2037年、2038年竣工

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府将按照第11次电力供需基本规划（以下简称“第11次规划”）推进核电站机组建设工作。26日，气候能源环境部长官金星焕在政府世宗办公大楼举行发布会时表示，将按计划新建两座核电站机组。据气候能源部介绍，韩国水力原子力公司不日将启动用地招标工作，于本世纪30年代初期批准建设许可，并于2037年、2038年分别竣工。根据去年2月制定的第11次规划，韩国将于2037年、2038年建成两座大型核电站机组，总发电量2.8吉瓦（GW）；截至2035年建成发电量0.7吉瓦的小型模块化核反应堆（SMR）。但随着政府换届，第11次规划的执行前景一度不明朗。政府此次表态明确了将按计划推进的立场。在政府实施的民意调查中，支持建设核电站机组的意见也占据了优势。韩国盖洛普和 Realmeter 受气候部委托，于本月分别以电话调查和自动语音问答（ARS）的方式实施了“国民对未来能源的认知调查”。两项调查结果均显示，超过六成的受访者认为应按计划建设核电站机组。金星焕表示，为应对气候变化，须在所有领域进行减排，尤其须减少煤炭和液化天然气发电。为此，有必要以可再生能源和核电为主进行电力供应。气候部将推进通过储能系统（ESS）、抽水蓄能发电等方法来改进可再生能源的间歇性问题，并通过灵活运营来改善核电的僵硬性问题。