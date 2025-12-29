韩国总统秘书室室长赴加拿大 助力韩企竞标潜艇项目

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统秘书室室长姜勋植以战略经济合作总统特别代表身份访问加拿大，为韩企竞标加拿大潜艇项目提供支持。26日，姜勋植在仁川国际机场与媒体见面时表示，目前项目承包候选人名单已缩减至韩国和德国，将全力以赴、积极竞标。姜勋植强调，加拿大政府曾表示，除潜艇本身的性能、价格等因素，创造就业岗位等产业合作也是重要的考量标准。此行将与加拿大政府最高层人士会晤，介绍韩国潜艇的性能优势，并转达韩国政府扩大两国产业和安全合作的决心。前一天，姜勋植和产业通商资源部长官金正官访问战争纪念馆，追悼加拿大参战勇士。姜勋植表示，在近期推进的防务项目中，加拿大潜艇项目的规模位居前列。据估算，该项目对韩国国内生产的拉动效应至少为40万亿韩元；若成功中标，将为超过300家合作企业带来2万个以上的就业岗位。除姜勋植外，特别代表团还包括金正官、防卫事业厅厅长李镕喆，以及韩华、HD 现代重工、现代汽车有关人士。姜勋植表示，此行将致力于促成韩加两国共赢的产业合作。结束对加拿大的访问后，姜勋植还将飞赴挪威，推动“天舞”多管火箭炮出口项目。姜勋植表示，今后将围绕防务合作及防务项目承包，对沙特阿拉伯、阿联酋、印度尼西亚、秘鲁、挪威等多国进行访问。此前他曾以总统特别代表的身份访问挪威，并转交了总统亲笔信。预计“天舞”出口项目很快将得出结论。