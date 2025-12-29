韩国前国务总理李海瓒在越南逝世 享年73岁

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国前国务总理李海瓒逝世，享年73岁。李海瓒是“民主一代”的标志性人物。李海瓒为出席民主和平统一亚太地区运营委员会会议前往越南胡志明市，本月23日在当地突然倒下，被紧急送往医院，当地时间25日下午2时48分不治去世。李海瓒被诊断为心肌梗塞，并接受了支架手术，但最终未能恢复。李海瓒家属以及被紧急派往当地的青瓦台政务特别助理赵正湜、共同民主党议员在其临终时守在身旁。李海瓒出身民间，因1974年民青学联事件、1980年“金大中密谋内乱”捏造事件等多次入狱，1988年首次当选国会议员。他和前总统卢武铉同为第五共和国听证会的明星人物。1997年，时年45岁的李海瓒担任教育部长官，任期内取消了夜间自习并推动实施高校自主招生。卢武铉政府时期，李海瓒曾作为国务总理领导行政首都搬迁工作；保守派执政期间，他曾担任民主统合党党首。2016年，李海瓒以无党派身份第7次当选国会议员。2018年，他再次当选共同民主党党首，领导该党两年后退出政坛。此后，李海瓒继续发挥其政治影响力，在调解党内矛盾方面起到了关键作用，被视作民主主义五十年历程的见证人。去年10月，李海瓒获任民主和平统一咨询会议首席副议长，为现政府的对北和统一政策制定工作提供咨询。李在明表示，李海瓒的离世让韩国失去了民主主义历史的重要先辈，对此倍感心痛。共同民主党表示，韩国送走的不仅仅是一位人物，更是民主主义的一个时代。国民力量党表示，李海瓒从平民到为政者的道路将铭刻在韩国政治史的记忆中。故人遗体将于27日清晨运抵仁川机场，随后被运往首尔大学附属医院殡仪馆。