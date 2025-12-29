金建希案28日一审宣判 或影响尹锡悦案件审判和统一教事件调查

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：前第一夫人金建希案件将于28日宣判。金建希是韩国宪政史上首名被拘捕并起诉的前总统配偶。金建希被指控操纵股价、违反《政治资金法》、收受统一教贿赂等多项罪名。由于此次宣判结果与其他案件存在关联，判决结果对今后调查及审判工作的影响引发了关注。在上月举行的结案庭审中，特检组提请法院判处金建希有期徒刑15年、罚款20亿韩元、追缴9亿韩元。金建希的主要嫌疑有三项，分别为：参与操纵德意志汽车股价，接受明泰均提供的免费民调并干预前国会议员金映宣的党内推荐工作，和宗教界人士全盛培（音）共谋、接受统一教请托并收受项链、名牌包等高价财物。三项嫌疑的判决结果预计将产生不小影响。此前，检方判定金建希不存在股价操纵嫌疑，但特检组随后将其起诉。若法院认定该罪名成立，检方调查不充分的问题恐将再次引发争议。涉明泰均事件方面，前总统尹锡悦也因相同嫌疑被追加起诉。外界关注法院对该项罪名的判决。统一教相关嫌疑的判决结果将对目前正在进行的“政教勾结”贪腐案件调查工作产生影响。此外，法院还将于同一天对涉统一教请托事件的国民力量党议员权性东、统一教世界本部前部长尹锳镐进行宣判。此前特检组提请法院判处二人有期徒刑各4年。