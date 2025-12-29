美国国防部副部长接连同韩国外交、国防高官会晤

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正对韩国进行访问的美国国防部（战争部）副部长埃尔布里奇·科尔比26日接连同韩国外交部长官赵显、国家安保室室长魏圣洛、国防部长官安圭佰会晤，就韩国建造核潜艇、战时作战指挥权移交等韩美同盟相关事务进行讨论。科尔比主管国防政策。据推测，科尔比还向韩国官员介绍了美国新版《国家防务战略》的具体内容。新版《国家防务战略》强调韩国应在韩半岛防卫工作中发挥主导作用。据外交部消息，科尔比在同赵显的会晤中指出，对韩国作为美国的模范盟友，通过提升自主国防力量，在韩半岛防卫工作中发挥主导作用的意志予以肯定评价。科尔比还表示，国防部将发挥积极作用，推动迅速落实去年两次韩美元首会谈所达成的主要协议事项。赵显表示，去年的韩美元首会谈取得了韩美同盟朝互惠、面向未来方向发展这一重大成果，希望两国外交和国防部门在此基础上保持密切沟通与合作，争取尽早取得具体成果。赵显还表示，韩美元首会谈协议事项之一、核动力潜艇合作能够提高韩国的威慑力，并为韩美同盟作出贡献；将通过两国工作层面的细致磋商，继续制定具体执行方案。科尔比还与安保室室长魏圣洛、国防部长官安圭佰会晤，就韩美同盟相关事务进行交流。据推测，科尔比与安圭佰就美国新版《国家防务战略》、战时作战指挥权移交、核潜艇建造、韩国增加国防支出等问题交换了意见。美国政府在当地时间23日发布的新版《国家防务战略》中指出，韩国有能力在获得美国至关重要但相对有限的支持的情况下，在对北遏制方面承担主要责任。韩国国防部发言人郑光娜（音）在26日的例行记者会上就相关提问表示，韩方注意到，美国评价韩国有能力、有决心在韩半岛安全方面进一步发挥主导作用。由于韩美两国就韩国主导韩半岛常规防卫工作形成共识，预计战时作战指挥权移交工作将提速。科尔比26日下午访问位于平泽的驻韩美军基地汉弗莱营，27日启程赴日本。