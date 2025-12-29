韩国力争加拿大潜艇项目 加方提出“补偿贸易”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府与企业为争取总额达60万亿韩元的“加拿大巡逻潜艇项目”（CPSP）合同，在加拿大当地展开了全力角逐。韩国产业通商资源部表示，当地时间26日上午11时在加拿大多伦多柏悦酒店举行了“韩加产业合作论坛”。鉴于加拿大政府将“补偿贸易”作为选择潜艇项目承包商的重要评估要素，此次活动旨在展现韩国政府和企业的产业合作意愿。补偿贸易是指在从海外引进武器或装备时，从合同相对方获得技术转让、零部件制造或出口等反向补偿的贸易方式。论坛的第一部分是“韩加汽车产业合作论坛”，重点讨论了加拿大最重视的汽车产业补偿贸易。双方就加强两国在环保汽车和自动驾驶汽车等未来出行领域的合作提出了多项方案。论坛的第二部分是举行第三届“韩加 CEO 对话”，由韩国经济人协会（韩经协）和加拿大商业理事会（BCC）联合主办。来自12家韩国公司和9家加拿大公司的约30位 CEO 出席了此次论坛，就两国在尖端战略产业领域的经济合作前景交换了意见。韩经协表示，在两国政府官员出席的情况下，与会者强调了经济安全联盟的重要性，并就韩国企业拓展加拿大市场达成了战略共识。韩经协代表团当天结束多伦多之行后，将前往首都渥太华出席由加拿大投资局主办的午餐会。