日本法院：北韩应赔偿受骗赴北后逃脱的在日侨胞

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日本法院首次裁定，北韩应向因“地上乐园”宣传受骗前往北韩后逃脱的在日侨胞进行赔偿。据联合国人权事务高级专员办事处首尔办事处及北韩人权团体26日发布的消息，川崎荣子等被遣送至北韩的原告针对北韩提起了赔偿诉讼，东京地方法院裁定原告胜诉。法院判决北韩政府应向4名在世原告赔偿8800万日元（约合8.26亿韩元）。1960至1970年代北韩推行了在日北韩人归国运动，后来逃离北韩的受害者于2018年向东京地方法院提起了诉讼，主张因受北韩“地上乐园”宣传欺骗而前往北韩，并遭受了人权压迫。此前，初审法院认为，对于原告遭北韩不当扣留及家属出境受阻的主张，日本法院不具有管辖权。虽然日本法院对原告的损害赔偿请求具有管辖权，但裁定此类诉讼请求的20年诉讼时效已过。然而，2023年东京高等法院推翻了上述裁决，认为日本法院对北韩非法行为造成的损害具有管辖权，并将案件发回东京地方法院重审。由此，东京地方法院首次裁定北韩应予以赔偿。联合国人权事务高级专员办事处首尔办事处及北韩人权团体对日本法院的裁决表示欢迎。首尔办事处方面表示，为追究北韩侵犯人权行为的责任而作出的努力得到了显著认可，并希望此次法院的裁决能带来更多追究责任的机会。