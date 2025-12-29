黑客用 AI 技术实施攻击 信息泄露或造成二次伤害

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年黑客攻击事件显著增加，预计今年利用 AI（人工智能）等技术的网络攻击将进一步升级并增加。科学技术信息通信部和韩国网络振兴院27日与国内外12家信息安全企业共同发布报告，总结去年发生的统计数据并预测今年的网络攻击趋势。报告指出，政府认为今年在 AI、资产管理、云服务以及个人信息泄露四个领域造成的间接损失可能会增加。有分析认为，在实时语音通话或视频会议中，可能会出现利用 AI 深度伪造技术制作的假语音或视频等。此外，针对 AI 聊天机器人、安全系统和自动分析系统等 AI 服务模型本身的攻击也可能会发生，包括故意向 AI 服务注入恶意内容或篡改学习数据以诱导 AI 误操作或导致信息泄露。SKT、KT、Coupang 等公司去年发生大规模个人信息泄露事故，因此个人信息泄露造成二次损害的风险也可能会增加。如果泄露的个人信息通过多种途径整合，则可用于电信诈骗等更具智能化的攻击手法。政府已运营基于 AI 的预防和应对体系，并敦促企业加强信息保护。此外，去年一年接连发生大型黑客攻击事件，实际报告的泄露事件数量达2383起，同比增长26%。值得一提的是，仅去年下半年就接到1349起举报，同比大幅增长超过36%。政府分析称，通信、流通、金融等与生活密切相关的基础设施屡遭入侵，受软件开发者信赖的开源平台被利用为主要攻击途径，黑客技术正在走向高端化和智能化。