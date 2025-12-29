米兰冬奥会韩国之家将于2月5日开幕 打造韩国文化外交据点

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国文化体育观光部和大韩体育会将于当地时间2月5日至22日在举行2026年米兰-科尔蒂纳冬奥会的意大利米兰运营韩国之家。文化体育观光部27日表示，计划在冬奥会期间将韩国之家打造为韩国文化和韩国体育外交的据点。韩国之家将建于米兰市中心的内奇·坎皮利奥别墅内，该别墅是一座历史悠久的建筑和文化场所。开馆仪式将于2月5日举行，韩国文化体育部长官崔辉永、大韩体育会会长柳承敏以及国内外体育界人士将出席活动。开馆仪式当天将上演韩国工艺设计文化振兴院准备的韩服时装秀。2月17日“韩国日”将举行团拜、掷柶戏、打纸板等传统游戏体验活动。韩国观光公社计划在韩国之家运营期间向游客提供偶像化妆法和 K-POP 课程等丰富多彩的活动。国立博物馆文化财团将展示以 Netflix 动画《K-POP 猎魔女团》五大主题打造的韩国文化遗产商品，并销售19种人气商品。CJ、Naver 和 Cass 等赞助商也将参与韩国文化、韩国体育外交活动。CJ 将与韩国观光公社合作，再现汉江便利店场景，并展示韩国美食和韩国美妆产品。文化体育观光部表示，得益于韩国文化的人气，国际奥委会（IOC）委员和各国奥委会（NOC）委员长等国际体育高级官员纷纷咨询并前来参观韩国之家。