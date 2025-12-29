北韩27日试射大口径火箭炮 金正恩称攻击力实现最大化

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩28日宣布，在国务委员长金正恩的监督下，于前一天对性能改良后的大口径火箭炮武器系统进行了试射。朝中社当天报道称，导弹总局于27日进行试射，以检验引进新技术的升级版大口径火箭炮武器系统的作战能力。金正恩在现场观摩，并对试射表示满意，称在提高战略遏制效果方面具有重要意义。金正恩还表示，此次技术升级旨在最大限度精准、有效运用武器系统的强大性能，以适用于特殊攻击用途。该武器系统的各项指标均有所提升，其攻击力达到最大化。金正恩特别指出，能够无视任何外部干扰的自主精密制导飞行体系是该武器体系的重要特征，至少未来几年内，任何国家都无法掌握此项技术。他还强调，开发此类武器体系旨在进一步加强核战争威慑力，是为“自主防卫”而进行的、对威慑力的“负责任行使”。金正恩表示，构建最可靠的攻击能力，并基于此实施威慑战略，是党和国家防卫政策的不变路线。劳动党第九次大会将公布进一步加强国家核战争威慑力的下一阶段计划。分析认为，即将召开的第九次代表大会将公布新的加强国防能力计划，类似第八次代表大会提出的五年国防发展计划和五项主要任务。朝中社报道称，发射的4枚火箭炮击中了距离发射点358.5公里的海上靶标，并公开了试射现场照片。金正恩的女儿金主爱陪同观摩试射。韩国联合参谋本部表示，前一天下午3时50分许捕捉到了北韩从平壤北方一带向东海发射的数枚导弹，导弹飞行了约350公里。这是北韩自本月4日以来时隔23天再次试射道导弹，也是今年的第二次试射。