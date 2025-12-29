美媒：美副总统警告韩总理勿对 Coupang 等美企采取不利措施

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据《华尔街日报》当地时间27日援引消息人士的话报道，美国副总统万斯最近与韩国国务总理金民锡会晤时表示，韩国政府不应对 Coupang 等美国企业采取不利措施。鉴于上述表态发生在美国总统特朗普宣布将汽车等韩国产品关税从15%重新上调至25%之前的几天，有分析认为，此番对话可能与特朗普作出关税上调决定并非毫无关联。《华尔街日报》当天援引相关人士的话报道称，万斯上周在华盛顿与金民锡会面时，警告韩方不要对包括 Coupang 在内的美国科技企业采取不利措施。万斯表示，美方希望韩国政府在对待 Coupang 等科技企业的问题上作出放宽措施。《华尔街日报》表示，此次会晤是在两国贸易紧张局势达到顶峰的前几天进行的。报道称，副总统办公室拒绝对此发表评论。特朗普前一天在社交媒体平台“真实社交（Truth Social）”上表示，韩国国会迟迟未能通过《对美投资特别法》，因此决定将韩国汽车等产品的关税从15%重新上调至25%。三天前，即23日，万斯会见了正在美国访问的金民锡，双方就 Coupang 等问题进行了讨论。金民锡会后在记者会上就会谈内容表示，已明确表示韩国在 Coupang 问题上不存在对美国企业的歧视性对待，尽管如此，万斯副总统仍要求谨慎予以处理，以免两国政府产生误会。Coupang 在韩国的法人股份100%由在美国上市的母公司（Coupang Inc.）持有。Coupang 的美国投资者认为，韩国当局对 Coupang 信息泄露事件的应对措施已超出一般监管水平，导致其蒙受股价下跌等损失。