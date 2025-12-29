韩政府致力于稳定农历新年期间物价

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在农历新年即将到来之际，韩国政府为稳定物价，计划提供历来最大规模的应节商品供应和价格优惠支持，并将严厉打击哄抬物价和操纵价格的行为。政府将稳定物价作为农历新年民生对策的核心课题，决定以白菜、萝卜、苹果、梨、牛肉等节日需求较高的16个品种为中心，总计供应27万吨时令农副产品，这相当于平时供应量的约1.5倍。对于农畜水产品，政府将提供补贴，线上线下均可享受最高50%的折扣优惠。每个零售商每周限享一次折扣，每人最多可享受2万韩元的折扣。政府计划投入历来最大规模的910亿韩元的预算支持。此外，政府还拟定了小商户和中小企业支援方案，将提供39万亿韩元的节日补助，延长贷款担保期限，以减轻资金负担。经济副总理兼财政经济部长官具润哲表示，在农历新年前后的两个月中，将提供包括“阳光贷款”在内的1.1万亿韩元的平民信贷，并在农历新年前提前支付1.6万亿韩元的生活保障补助等福利服务资金。为激活传统市场，OnNuRi 商品券的返还金额将从去年的270亿韩元扩大至今年的330亿韩元。政府计划在1、2月集中发行4万亿韩元规模的地区爱心商品券，以促进地区消费。另外，今年农历新年也将免除高速公路通行费，并免费提供视频通话等服务。