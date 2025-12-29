金建希一审获刑1年8个月 3项罪名中仅收取统一教贿赂成立

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：因涉嫌收受统一教贿赂而被起诉的韩国前第一夫人金建希女士在一审中被判处实刑，但3项罪名中只有1项成立。首尔中央地方法院28日判处金建希有期徒刑1年8个月监禁，并追缴1281.5万韩元。金建希被控违反《资本市场法》《政治资金法》，以及《特定犯罪加重处罚法》规定的斡旋受贿罪。这一判决远低于闵中基特检组上月在一审中求处的15年有期徒刑、20亿韩元罚款以及9.48亿韩元追缴金。法庭认为，在对金建希的指控中，德意志汽车公司股价操纵（违反《资本市场法》）、明泰均民意调查（违反《政治资金法》）相关指控无罪。法庭还认为，金建希接受统一教委托并收受贵重物品的部分指控有罪。由于这些物品无法没收，法院判处追缴相当于物品价值的金额。法庭指出，被告人利用其地位牟取私利，并接受统一教请托，收受贵重奢侈品用于个人使用。金建希涉嫌于2010年10月至2012年12月参与德意志汽车公司股价操纵，非法获利8.1亿韩元，于去年8月被捕并被起诉。金建希还涉嫌自2021年4月至2022年3月与前总统尹锡悦共谋，分58次从明泰均处获得价值2.7亿韩元的民意调查结果；并在2022年4月至7月与乾津法师全成培（音）共谋，接受统一教请托，并收受价值8000万韩元的贿赂。