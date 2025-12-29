“黑鹰”特技飞行队在日本接受加油 为韩国空军首次

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据日本媒体报道，韩国“黑鹰”特技飞行队28日在位于冲绳县的日本航空自卫队那霸基地获得加油补给。这是日本航空自卫队首次为韩国空军军机提供加油支援。“黑鹰”特技飞行队当天从原州基地出发，上午10时许依次降落在那霸基地并获得加油补给。日本副防卫大臣宫崎政久表示，日本周边安全环境进一步严峻，韩日防卫合作至关重要；黑鹰首次在日本经停具有很强的象征意义。黑鹰飞离冲绳县后，将途径菲律宾、越南、泰国、印度、阿曼，于下月2日抵达沙特阿拉伯，参加2026年国际防务展。日本原计划于去年11月为飞赴阿联酋参加迪拜航空展的“黑鹰”特技飞行队提供加油服务，但随后以飞行队T-50B军机曾参加在独岛周边空域实施的飞行训练为由，取消了加油计划。上月26日韩国国防部长官安圭佰和日本防卫大臣小泉进次郎举行电话会议后，日本重新推进为韩国军机提供起降支援，韩国于本月5日向日本发送了关于起降和穿越领空事宜的武官电文。《读卖新闻》分析指出，“黑鹰”特技飞行队在日本接受加油支援是韩日防卫合作的一环，日本政府计划以此为契机，推动两国签署《物资劳务相互提供协定》（ACSA）。报道还称，日本自卫队与韩军签署 ACSA 后，两军将可更加顺利地全面展开燃料、食品相互提供，有助于提升部队运营的灵活性。另外，安圭佰于本月29日出访日本，30日将在神奈川县横须贺市同小泉进次郎举行会谈。