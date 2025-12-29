联合国军司令部：韩国试图获取 DMZ 出入批准权违反《停战协定》

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：联合国军司令部批评称，韩国政府及政界试图获取军事分界线（MDL）以南非军事区（DMZ）出入批准权的行为违反《停战协定》。28日，联合国军司令部在首尔美军龙山基地举行驻国防部记者座谈会时表示，军事分界线以南 DMZ 的平民出入管制等管辖权归联合国军司令官。联合国军司令部还表示，设立 DMZ 旨在防止该地区再次爆发战争，反对共同民主党近期推进的《支持非军事化区和平利用法案》（以下简称“DMZ法”），该法案完全违背《停战协定》。根据 DMZ 法，因旅游、生态保护等非军事目的申请出入 DMZ，其批准权归韩国政府。联合国军司令部有关人士强调，DMZ 法迫使联合国军司令对因否认其出入管制权而发生的事态负责。若 DMZ 发生冲突、人员伤亡等不幸事件，责任在于联合国军司令而非韩国总统。此前有部分意见称，联合国军司令限制以旅游为目的的 DMZ 访问，是对韩国政府主权的无视。对此，联合国军司令部表示，领土主权与旨在防止战争的 DMZ 管制权是两码事。联合国军司令部表示，没有人会否认 DMZ 以南的主权归韩国，但由联合国军司令掌握出入管制权是在南北停战时达成的协议。联合国军司令部还就统一部长官郑东泳关于重新开放 DMZ “和平之路”的言论表示，出于安全考虑，无法批准通往 DMZ 内部的3条“和平之路”向普通民众开放。司令部还提到了发生于去年11月、造成1名陆军下士受伤的西部战线DMZ爆炸事故，指出仍不断在当地发现哑弹和地雷。DMZ “和平之路”于2019年4月开放，但11条路线中，3条（坡州、铁原、高城）路线的 DMZ 内部区段因安全原因于2024年4月被关闭。