韩财长：推动加强科斯达克竞争力 有条不紊执行 WGBI 纳入工作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国副总理、财政经济部长官具润哲表示，将加强产业根本竞争力，继续推进强化资本市场结构的政策。29日上午，具润哲召开宏观经济金融有关机构联合扩大会议时表示，将加快促进生产性金融发展、推动资本市场完善，结束“韩国折价”、开启“韩国溢价”时代。具润哲表示，将于2月完成《税务特例限制法》施行令修改工作，提高科斯达克风投基金收入抵扣投资额度的上限，推动亏损企业迅速退市，提振投资者信心，加强科斯达克的市场竞争力。具润哲还表示，将通过强化外汇和资本市场结构，打造符合国际先进标准的投资环境，继续争取纳入 MSCI 发达国家指数，并将从今年4月起有条不紊地执行为期8个月的富时世界国债指数（WGBI）纳入工作。具润哲表示，将在2月临时国会期间大力推动修改税法，以引入国民增长基金、企业发展集合投资机构（BDC）、国内市场回归账户（RIA）等属于税制支援对象的金融商品。具润哲承诺将迅速改善与海外股市不对称的国内 ETF 监管措施。韩国银行总裁李昌镛、金融委员会委员长李亿远、金融监督院院长李粲珍与会。与会者表示，美联储维持利率不变的决定符合市场预期，主席鲍威尔对未来降息持谨慎态度，有必要予以关注。与会者评价认为，韩国国内股市指数相较其他主要国家呈现出较高的涨幅，国债利率也逐步趋稳。不过，美国政府关门、关税政策不确定性、地缘政治因素等外部不确定性尚存，将维持24小时监测体系，密切关注韩国国内外金融市场动态。