韩政府拟向首都圈供应6万套住房 最快明年动工

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府将利用首都圈的国有土地及公共机构地皮，供应6万套住房。其中首尔市将以龙山、芦原为中心，供应3.2万套。本次供应计划是去年9·7楼市供应对策的后续措施，着重于利用市中心的闲置土地和公共地皮来扩大住房供应。按照地区划分，首尔市龙山区的供应量最大，达到1.35万套，包括龙山站附近国际办公园区1万套、美军返还的基地地皮2500套。政府通过提高容积率、调整绿地面积等方法，将供应量在原计划7400套的基础上增加了5200套。此外，政府将利用泰陵军队高尔夫球场地皮提供6800套，利用衿川区秃山空军部队基地地皮提供2900套。在首尔附近地区中，京畿道果川市的供应量最大。政府计划对果川竞马场、反间谍司令部迁移地皮进行开发，供应9800套住房。此外，城南新公共住宅园区将供应6300套，南杨州军队地皮、高阳市原国防大学地皮也将建设数千套住房。政府还计划对位于市中心的公共机构老办公楼和闲置地皮进行开发。首尔市江南区首尔医疗院南侧地皮、双门洞教育研究设施等34处将建设1万套住房。经济副总理、财政经济部长官具润哲表示，此次措施旨在减轻青年、新婚夫妇等年轻人的住房压力，因此将重点向这批人群供应。为防止投机行为，政府从当天起将有关地区及周边区域指定为土地交易许可地区，并将迅速执行机构迁移、审批许可、赔偿等后续措施，争取最快明年动工。