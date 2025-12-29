韩国国民力量党最高委员会表决通过前党首韩东勋开除党籍处分

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国民力量党最高委员会表决通过前党首韩东勋的开除党籍处分。国民力量党最高委员会会议29日上午在国会举行。会后，该党首席发言人崔宝允向媒体表示，最高委员会表决通过了伦理委员会对韩东勋的处分。党首张东赫、党鞭宋彦锡、政策委员会主席郑点植以及6名最高委员参与表决。6名最高委员分别是申东旭、金玟秀、梁香子、金在原、禹在埈、赵光汉。崔宝允表示，表决内容和赞成、反对情况不予公开。不过，最先离开会场的最高委员禹在埈表示，只有自己投反对票。禹在埈还指出，开除党籍处分显然是对韩东勋赞成弹劾的报复，于党毫无帮助，是一次错误的决定。党首张东赫在会后未作任何评论便离开了会场。最高委员梁香子表示，表决仅询问是赞成还是反对，因此选择了弃权。本月14日凌晨，国民力量党伦理委员会讨论通过了对韩东勋的开除党籍处分，追究其家属在党员论坛上发帖并企图操控舆论的责任。根据国民力量党党章，伦理委员会的开除党籍处分经最高委员会表决后生效。此次最高委员会会议是张东赫结束敦促实施“双特检”的绝食活动并返回办公室后的首次。韩东勋于当天下午2时在国会举行媒体见面会，表明对此次处分的立场。他未在审议期内申请重审，宣布将采取法律手段予以应对。此外，韩东勋28日观看前总统金泳三传记电影后表示，正如金泳三所言，“即使扭断鸡脖，天空仍将破晓”，将继续保持初心、与国民同行。