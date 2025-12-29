韩美未就“关税分歧”得出结论 次日上午将再次会面

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部长官金正官于当地时间29日会见了美国商务部长霍华德·卢特尼克，以应对美国方面再次上调关税的威胁，但双方未能立即达成共识。金正官当天下午5时许抵达位于华盛顿的美国商务部大楼。他与卢特尼克举行会谈后，于下午6时24分许离开该商务部大楼。金正官在接受媒体采访时表示，双方进行了充分交流，并约定于次日上午再次会面，目前尚未得出结论。金正官在与卢特尼克的磋商中，明确表达了韩国将切实履行包括《对美投资特别法》在内的韩美之间已达成的对美投资承诺的坚定意志，并据此请求美方不要再次提高关税。金正官前一天抵达华盛顿。他在机场向记者表示，将向美方充分说明韩国国内的立法推进情况，以避免产生误解。他就韩美合作与投资问题指出，韩国政府的立场并未发生变化，因此将如实、充分地加以说明。美国总统特朗普于本月26日表示，将把对韩国产汽车、木材、医药品等产品的关税，以及其他所有对等关税重新上调至贸易协议达成前的25%。表面上的原因是，韩国以降低关税为条件承诺向美国进行投资，但韩方尚未制定为此所需的《对美投资特别法》。但在《对美投资特别法》上，韩美双方就韩方仅向国会提出该法案，美方也降低关税达成了协议。而且贸易协议并未明确规定特别法的制定时限。即便如此，美国仍对这一问题提出了异议。对此，有分析认为，美方或对韩国推进对美投资速度感到不满，相关举措可能意在向韩方施压，迫使其更快落实承诺。