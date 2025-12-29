韩加签署谅解备忘录 推进扩大汽车制造基础

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府决定与加拿大共同推进扩大加拿大汽车制造基础的方案。加拿大工业部当地时间29日表示，加拿大工业部长梅拉妮·乔利此前与访问加拿大的韩国产业通商资源部长官金正官会晤，双方签署了旨在加强未来移动领域的产业合作、成立韩加产业合作委员会的谅解备忘录（MOU）。该协议聚焦于经济繁荣和供应链恢复，以深化两国全面战略伙伴关系。根据协议，两国决定设立未来移动领域的韩加产业合作论坛，以支持产业增长。其中包括扩大韩国在加拿大的汽车产业基地，并提升加拿大电动汽车（EV）制造的发展机遇。加拿大工业部表示，加拿大政府支持电池生产、电池材料加工，以及加拿大关键矿产的提炼、加工、回收方面的投资和合作，以吸引汽车部门的新投资，加强加拿大的电池供应链。乔利表示，该协议将促进加拿大汽车行业的发展，创造良好的就业机会，并巩固加拿大在未来汽车制造领域的全球领导者地位。总统秘书室长姜勋植正以韩国总统李在明战略经济合作特使的身份访问加拿大，以支持价值60万亿韩元的加拿大巡逻潜艇项目（CPSP）的投标活动。姜勋植27日在脸书上发文称，他出席了韩加产业合作论坛，并就加强两国产业合作方案进行了讨论；如果两国加强在汽车行业的战略合作，将有望打造互利共赢的模式。