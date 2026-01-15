韩美关税磋商无果而终 韩产业部长官称仍需进一步讨论

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国当地时间30日，韩国产业通商资源部（简称“产业部”）长官金正官连续第二天与美国商务部长卢特尼克就关税问题进行磋商，但仍未能得出结论。当天上午7时，金正官在位于华盛顿的商务部办公大楼与卢特尼克进行磋商，历时逾2个小时。磋商结束后，金正官向媒体表示，此次会晤加深了双方对彼此立场的理解，并就寻求折衷方案进行了交流。金正官还表示，双方尚未得出结论，仍需进行进一步对话。当被问及双方是否就美国上调对韩国关税的实施时间进行讨论时，金正官未作具体回答，仅表示相关谈判正在进行中。对于后续磋商日程，金正官称，回国后将以视频会议方式继续磋商。金正官于前一日下午5时与卢特尼克进行了逾一个小时的会谈。此行期间，金正官向美方表明了韩国政府通过《对美投资特别法》、执行对美投资的决心，并试图说服美国取消上调韩国关税的计划。产业部在会谈后发布新闻资料称，金正官与卢特尼克连续两天会晤，就近日美方公布关税上调计划等贸易问题进行了深入交流。金正官在会谈中强调，韩国政府将如期履行韩美关税协议，并将同国会密切沟通，确保《对美投资特别法》根据相关立法程序得到迅速通过。产业部介绍，金正官和卢特尼克一致认为，《对美投资特别法》规定的对美投资项目应朝着有利于两国产业的互惠方向展开。金正官强调，政府将切实执行韩美关税协议，努力将韩国企业面临的对美贸易不确定性降至最低。上月26日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交（Truth Social）”上发帖表示，鉴于韩国国会至今未通过《对美投资特别法》，美方将把韩国汽车、木材、医药品及其他适用对等关税商品的税率重新上调至25%。消息传出后，正在加拿大进行访问的金正官于28日紧急赶赴美国。此行期间，金正官还与美国能源部长赖特会晤，双方商定设立能源资源领域的工作磋商渠道，加快关于韩美合作方案的磋商。金正官于韩国时间1月31日抵达韩国。