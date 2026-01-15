《Golden》荣获格莱美最佳影视歌曲奖

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：奈飞原创动画电影《K-POP：猎魔女团》原声歌曲《Golden》获得第68届格莱美奖。格莱美预热活动（Premiere Ceremony）于美国当地时间1日下午在洛杉矶举行，《Golden》荣获最佳影视歌曲奖（Best Song Written For Visual Media）。凭借电影的人气，《Golden》成为首支登上美国公告牌百强单曲榜和英国官方单曲榜百强榜双榜首的 K-POP 歌曲，火爆全球。最佳影视歌曲奖是颁发给歌曲创作者的奖项，参与《Golden》作曲的 EJAE、Teddy、24、Ido 成为获奖人。此前韩国音频工程师黄炳俊（音）、韩裔美籍制作人 Yungin 也曾获得过格莱美奖，但 K-POP 作曲人和制作人获奖尚属首次。24在发表获奖感言时表示，将荣誉献给一路陪伴自己走来的导师和密友、K-POP 开拓人 Teddy。此外，BLACKPINK 成员 ROSÉ 的《APT.》和女团 KATSEYE 的《Gabriela》曾入围最佳流行组合/合作表演奖提名名单，不过该奖项最终花落电影《魔法坏女巫》原声歌曲《Defying Gravity》的演唱者辛西娅·艾莉佛和爱莉安娜·格兰德。