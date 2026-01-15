韩华航空航天与挪威签署“天舞”火箭炮出口订单

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩华航空航天公司2日宣布，该公司于当地时间上月30日与挪威国防物资局（NDMA）签署了涵盖16门“天舞”火箭炮、制导导弹和综合军需物资支援的全套出口订单，总金额达9.22亿美元。签约仪式在挪威举行，在韩国战略经济合作总统特别代表、总统秘书室室长姜勋植，以及挪威副防长玛特·赫拉德森（Marte Gerhardsen）的见证下，韩华航空航天公司董事长孙在一与挪威国防物资局局长格罗·杰雷签署了合约。姜勋植表示，韩国政府和企业将全力以赴，确保“天舞”能够为作为北冰洋安全核心轴的挪威促进国家安全与繁荣作出贡献。韩华航空航天表示，自去年起展开“防务外交”的韩国政府为推动项目竞标成功发挥了至关重要的作用。在该项目中，“天舞”与美国洛克希德·马丁公司的海马斯（HIMARS）多管火箭炮、欧洲 KNDS 公司的 Euro-PULS 多管火箭发射系统等北约对手展开竞争，中标前景一度并不明朗。去年10月，姜勋植以战略经济合作特别代表的身份访问挪威，转交李在明亲笔信并同挪威政府官员密集会晤，令情况发生转变。去年11月，韩国国防部长官安圭佰与挪威国防大臣托雷·桑德维克举行会谈，两国高层持续接触。韩国政府还将企业无法独自提议的长期军需物资支援、产业合作等纳入合作范围，最终促成了此次项目。韩华航空航天计划以该项目为契机，在国际市场上大力推广“天舞”。随着“天舞”的出口地区从中东、波兰扩大至爱沙尼亚、挪威等北欧国家，其杰出性能和竞争力再次得到验证，未来出口有望进一步扩大。值得一提的是，向挪威供应的“天舞”是根据当地条件进行改良的定制式产品，可适应雪原的极端低温环境。韩华航空航天计划打造“天舞”运营生态系统，确保采购国家能够就零部件供需情况、运营经验等进行分享交流。