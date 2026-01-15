韩金融部门搭建 AI 监控网 打击股票和加密资产市场不正当交易

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国金融部门将搭建运用人工智能（AI）技术的全面监控网，打击在股市、加密资产市场日益智能化的不正当交易手段。金融委员会和韩国交易所表示，“网络异常交易监测人工智能系统”将于3日投入运行，以提升对操纵股价等不正当交易行为的前期应对能力。人工智能首先学习曾被归类为存在异常交易可能性的股票相关的网络贴文、YouTube 视频等内容，随后据此对目前上市股票的各类数据进行实时评分，甄别出未来存在风险的股票。金融委员会表示，通过人工智能技术将可更有效、更迅速地对海量网络信息进行分析，缩短发现异常交易行为所需的前期分析时间。加密资产市场也将引入人工智能技术，以揭露不公正交易行为。金融监督院将人工智能算法与加密资产交易分析平台 VISTA 结合，研发出以秒为单位的价格操纵嫌疑区间自动甄别系统。该算法将嫌疑人的交易时段划分为按秒、分、小时、日、月等单位计算的细小区间，并实施全量分析。算法可对数十万个以秒为单位的区间进行快速分析，从而捕捉人工调查容易遗漏的区间。金融监督院表示，该算法在实际性能评估中，不仅识别出原有调查中发现的嫌疑区间，还新发现了其他嫌疑区间，其准确性得到了验证。金融监督院计划使用1.7亿韩元的高性能 GPU 服务器增设预算，到年底为止分四个阶段提升人工智能的分析功能。此外，金融部门还将引入将交易风格相似账户分群的“聚类”技术，以及运用大语言模型（LLM）的文本分析技术。