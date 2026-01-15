北韩新义州大棚农场竣工 金正恩：献礼党第九次代表大会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据北韩媒体报道，在劳动党第九次代表大会即将举行之际，北韩宣布平安北道新义州洪灾地区的大棚农场项目竣工。据朝中社2月2日报道，新义州大棚综合农场竣工仪式1日举行，国务委员长金正恩出席。新义州威化岛曾在2024年夏季遭受严重洪灾，当地建设大棚农场是北韩重点推进的项目之一。项目面积为首尔汝矣岛（2.9平方公里）的1.5倍，动工仪式于去年2月10日举行。金正恩在致贺词时表示，这是一场连自己都感到惊讶的伟大变革。这里的居民曾世世代代将水灾视作无法逃避的命运，但今后他们将在千年一遇的洪水也无法撼动的坚固屏障之下愉快地劳动，建设新生活，令人倍感欣喜和激动。金正恩还表示，这是参与农场建设工作的军人和青年对党第九次代表大会的献礼，这一令人自豪的创造性成果再次证明，军人和青年是我国革命当之无愧、最强有力的精锐队伍和先遣部队。金正恩参观农场后强调，我国正在经历实现地方根本性变革的重要过程，新义州大棚综合农场建设是第八届党中央委员会进行的大规模项目之一。劳动党第九次代表大会预计将于本月底举行，届时北韩或将新义州大棚综合农场作为核心成果加以宣传。朝中社在报道中称，该农场是见证金正恩时代伟大变迁的又一项具有里程碑意义的创造成果，是青年建设者对朝鲜劳动党第九次代表大会的忠诚献礼。