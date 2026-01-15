韩国地方选举进入倒计时120天 预备候选人登记工作3日启动

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：距离第9届韩国全国地方选举还有120天，3日，广域自治团体长和教育监选举预备候选人登记工作在全国17个市道选举管理委员会同时启动。本届选举是李在明政府成立后的首次全国性选举。完成登记后，预备候选人可在规定范围内展开竞选活动。本届选举被视为民众对李在明政府执政一年成绩的评价，同时也是对在野党国民力量党在12月3日戒严事件后相关表现的民意检验。此外，对于朝野潜在的大选候选人来说，本届选举结果将对他们在今后国会议员选举和总统选举中的政治地位产生不小的影响。继2024年国会议员选举、2025年提前大选接连获胜后，共同民主党力图在今年地方选举中取得压倒性胜利，从而全面掌握立法、行政和地方权力。党和政府正在加快行政区域整合速度。有观察认为，不仅忠清道等摇摆地区，共同民主党还有可能获得大邱、庆北、釜山、蔚山、庆南等传统保守派票仓的支持。不过最近该党党首郑清来提出与祖国革新党合并在党内引发争议，且8月全党大会前围绕党最高权力的竞争激烈，有可能成为影响选举结果的变数。共同民主党秘书长赵承来表示，为了助力李在明政府取得成功，执政党必须在地方选举中赢得大量席位。此外，行政区域合并后将诞生大型广域团体，也迫切需要能够与总统和中央政府进行沟通的地方政府官员。国民力量党方面计划利用此次选举夯实保守派支持基础，并凸显该党作为牵制李在明政府的最大在野党的地位。该党秘书长郑熙溶表示，此次地方选举是对李在明政府执政失败的审判。国民力量党将让民众感受到，该党是共同民主党的替代方案，并正在先前未能获得认可的领域不断改进。