韩国拟完善股价操纵举报奖励制度 按美国模式大幅提高奖金

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国将进一步完善对股价操纵等各种不正当交易行为举报的奖励制度，不仅大幅提高奖励标准，还将引入美国模式， 根据不正当收益金额按比例支付奖金。金融委员会委员长李亿远3日上午出席在首尔市汝矣岛韩国交易所举行的“韩国综合股价指数（KOSPI）超越5000点”庆祝活动，并公布上述方案。李亿远表示，将大幅上调对举报人的最高奖励金额，并将使用没收的不正当交易收益设立专项基金。他还表示，将积极与相关部门协商，制定根据不正当收益金额按比例支付奖金的方案。意见指出，现行奖励制度不仅计算方式复杂，且奖金上限仅为30亿韩元，不足以鼓励内部人员承担举报带来的风险。尤其是政府每年相关预算仅为数亿韩元，即使举报案情重大，也无法确保奖金支付到位。KBS曾于上月底深入报道股价操纵举报奖励制度存在的问题。数据显示，去年2亿韩元的举报预算在9月份就已见底，因预算不足而未能支付的奖金高达2.3亿韩元。此次制度的完善反映了总统李在明的强烈决心。上月31日，李在明在社交媒体“X”上转发KBS的报道并表示，我国也应出台强有力的举报奖励制度。目前政府由金融委员会牵头，正与法务部、企划财政部等部门进行协商，讨论具体的奖金上调幅度以及基金募资方案。