韩美外长：就核能、核潜艇、造船、对美投资保持密切合作

韩国国际广播电台报道：当地时间3日，正对美国进行访问的韩国外交部长官赵显与美国国务卿鲁比奥就韩美元首会谈《联合情况说明资料》履行方案进行磋商。据韩国外交部消息，赵显出席在美国华盛顿国务院办公大楼举行的韩美外长会谈。他呼吁鲁比奥发挥主导作用，推动两国在核能、核动力潜艇、造船等核心领域的合作，按照年内设定的具体阶段性目标取得成果。鲁比奥表示，将继续发挥必要作用，督促有关部门尽早展开实质性磋商。美国国务院在新闻资料中表示，两国外长商定就韩国扩大对民间核能、核动力潜艇、造船、美国核心产业复兴的投资保持密切合作。据悉，韩美两国最快将于本月启动代表团磋商，就铀浓缩、乏燃料后处理等核能合作具体方案进行商讨。此外，外交部表示，赵显向美方说明了韩国为执行韩美关税协议及对美投资而作出的努力，并提议两国外交部门保持合作，确保贸易部门之间展开顺畅沟通与磋商。美国总统特朗普上月26日表示，鉴于韩国立法机构未对两国历史性的贸易协议进行立法，将韩国汽车、木材、医药品以及其他所有适用对等关税产品的税率从15%上调至25%。赵显或在会谈上向美方说明了《对美投资特别法》的立法进展情况，征求美方谅解，并说服美方取消或暂缓关税上调计划。不过，美国国务院的新闻资料未提及相关内容。据外交部介绍，两国外长商定，在稳定管控当前局势的同时，通过切实履行安保领域的相关协议，推动扩大积极氛围和合作势头。两国外长还就韩半岛问题进行了讨论。外交部表示，赵显向美方介绍了政府为缓解南北紧张、建立信任而作出的努力。赵显指出，韩美应共同向北韩持续释放对话信息，引导北韩重返对话。赵显还介绍了李在明年初接连访问日本和中国的情况，说明了政府在韩美同盟的基础上为推动与周边国家发展友好关系而作出的努力。鲁比奥评价称，韩国的努力有助于缓解地区紧张局势、增进合作。另外，美国国务院表示，两国外长重申实现北韩完全无核化的决心。韩国外交部的新闻资料则未提及这一点。据美国国务院介绍，鲁比奥对韩国在构建安全、有韧性、多元化的关键矿产供应链方面展现出的重要领导力表示感谢。鲁比奥还强调，美日韩三国合作对维护地区稳定和自由、开放的印度太平洋至关重要。