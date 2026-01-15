一名韩国传教士上月在俄罗斯被拘禁

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：俄罗斯再次发生韩国传教士被当地部门拘禁事件。当地时间3日，据俄罗斯韩裔社区和哈巴罗夫斯克当地媒体消息，在哈巴罗夫斯克进行传教活动的韩国女传教士朴某于上月底被俄罗斯有关部门逮捕并拘禁，其所运营的宗教设施也被关闭。韩国驻俄罗斯大使馆和驻符拉迪沃斯托克总领事馆正通过领事面谈，了解朴某的状态、被拘经过及确切情况。据外交部官员介绍，获悉消息后，总领事馆向哈巴罗夫斯克派遣领事并于当天同朴某进行领事面谈，确认其健康状况。总领事馆还要求俄罗斯有关部门为朴某提供符合人道主义标准的待遇，展开迅速、公正的调查，并确保早日再次进行领事面谈。此外，总领事馆正为朴某的国内家属提供领事协助。据当地媒体援引俄罗斯有关部门的话报道，朴某运营儿童宗教营地，要求儿童抄写《圣经》并按照严格的作息时间生活。报道强调，朴某是美国宗教团体的成员。俄罗斯调查部门表示，朴某涉嫌帮助韩国传教士非法入境俄罗斯。2024年1月，在俄罗斯符拉迪沃斯托克活动的韩国传教士白某因涉嫌间谍罪被捕并拘禁至今，且未能接受司法审判。有意见担忧，随着韩俄关系恶化，韩国公民被拘问题恐无法轻易解决。俄罗斯往往利用长期被拘的外国人作为外交谈判筹码。2022年2月俄罗斯对乌克兰发动特别军事作战后，韩国参与了对俄罗斯的制裁行动，随后俄罗斯将韩国列为不友好国家。近期俄罗斯与北韩关系不断升温，令韩俄关系愈发复杂。