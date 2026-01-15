韩美将在10月SCM上提出作战指挥权移交目标年份 有望2028年实现

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩美加快战时作战指挥权移交的情况下，预计将于10月在美国华盛顿举行的第58次韩美安全磋商会议（SCM）上提出作战指挥权移交的目标年份。分析认为，韩国总统李在明与美国总统唐纳德·特朗普为在任期内完成作战指挥权移交，很有可能将2028年定为移交目标年份。韩国政府消息人士4日透露，韩美将在第58次韩美安全磋商会议之前完成全面作战能力（FOC）的验证，并计划在该项会议上获得韩美防长的批准。韩美防长将在批准全面作战能力的验证结果后确定作战指挥权移交的目标年份，特朗普任期结束前的2028年很可能为目标年份。作战指挥权移交的评估与验证分为三个阶段，包括“初始作战能力”（IOC）、“全面作战能力”和“完全任务能力”（FMC）。目前已完成第二阶段全面作战能力的评估，正在推进验证程序。据悉，全面作战能力的验证程序实际上已接近尾声，仅剩对未来联合司令部的验证。全面作战能力的验证完成后，韩美防长将确定作战指挥权移交目标年份，并推进最后一个阶段完全任务能力的验证，从而决定更具体的移交时间。一直强调“自主国防”的李在明具有在其任期内完成作战指挥权移交的意志。而主张加强盟友安全责任的特朗普也对作战指挥权的移交持积极态度。特别值得一提的是，特朗普政府在近期发布的《国防战略》（NDS）中强调韩国应尽可能自行承担应对北韩常规部队威胁的责任，因此，作战指挥权的移交将会进一步加速推进。军方一位人士表示，随着特朗普政府公布《国防战略》，并强调韩国在对北韩遏制方面负有主要责任，作战指挥权的移交已不再是遥远的未来，而是即将实现的现实。韩国国防部长官安圭佰也在上月28日举行的“作战指挥权移交推进评估会议”上强调，必须将2026年定为作战指挥权恢复的元年，移交作战指挥权是必须自主完成的时代使命。