李在明：因房价暴涨而受苦的民众应比多套房持有者得到更多关注

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明近日连续就房地产问题发表强硬言论，4日再次发表了相关信息。李在明当天在社交平台“X（原推特）”上转发了一篇媒体社论。该社论主张，已将住房出租的多套房持有者因难以立即出售房屋，到了走投无路的地步。对此，李在明反驳称，多套房持有者未事先做好准备，应自行承担责任。李在明表示，比起在房地产领域进行投机、获取不当利益的多套房持有者，因房价暴涨而受苦的民众更应得到关注。3日晚，李在明转发了首尔江南三区公寓挂牌量增加的报道，并强调，在政府宣布重税缓征终止后，市场正在发生变化。他还指出，有不少失实报道声称“政府政策无效”、“房主不会出售住房”，并质疑发布此类虚假报道的动机。在3日举行的国务会议上，多套房转让所得税重税缓征期结束问题被列为主要议题。会上，一名部长表示，这也许是多套房持有者避免课以重税的最后机会，李在明指出没有“也许”，他斩钉截铁地表示，5月9日是截止日期。李在明重申，即使政策在一定程度上存在不公正之处，一旦制定，就必须执行。在李在明反复就房地产问题发表强硬言论的情况下，部分青瓦台高级官员也准备出售名下多套住宅。青瓦台发言人姜由桢在首尔瑞草区和京畿道龙仁市器兴区拥有两套公寓，她已将父母居住的龙仁公寓挂牌出售。青瓦台春秋馆馆长金相浩（音）也决定出售位于首尔江南区大峙洞的6套住宅。