韩通商交涉本部长：迅速通过《对美投资特别法》有助于说服美国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商部通商交涉本部长吕翰九表示，国会同意组建特别委员会并在一个月内通过《对美投资特别法》，有助于阻止美国上调关税。不久前美国总统特朗普宣布上调对韩关税，吕翰九于上月29日赴美交涉，结束所有日程后于本月5日抵达韩国。访美期间，吕翰九与美国副贸易代表、国会及智库人士会晤，着力阐明韩国政府执行对美投资的决心，消除美方误会。吕翰九表示，韩方向美方强调将切实、迅速执行关税协议；韩方怀抱诚意、竭尽全力，但美方却立即推进上调关税，这种行为是不可取的。由于行程不符，吕翰九未能与美国贸易代表格里尔会晤，但他与副贸易代表以及局长级官员等人士进行了三次深入磋商。此外，韩国朝野同意本月9日在国会全体会议上表决通过特别委员会组建案，并在接下来的一个月内协商通过《对美投资特别法》。对此，吕翰九表示，《对美投资特别法》立法工作拖延是美方上调关税的最大原因，朝野同意提速处理有助于阻止美方上调关税。对于关税上调计划在《联邦公报》发布的问题，吕翰九表示，比起发布与否，更关键的是关税措施究竟是即刻生效，还是存在一到两个月的暂缓期。政府将抓紧剩余时间，继续与美方密切磋商，全力推动事态朝着最符合国家利益的方向发展。另外，对于 Coupang 等个别企业的问题，吕翰九表示，磋商具体内容无法全部透露。两国去年11月达成协议的《联合情况说明资料》不仅涵盖投资事宜，还涉及非关税壁垒等多项问题，有必要予以慎重管理，确保相关问题不引发两国摩擦。有媒体报道称，美方提议韩方对美国能源进行投资。对此，吕翰九回应称，未与美国贸易代表处讨论相关问题。吕翰九表示，将基于韩美互信关系和韩国的战略重要性，继续把国家利益放在首位，与美方冷静磋商。当务之急是尽快通过《对美投资特别法》。