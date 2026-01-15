韩国国防部提议由韩美共同管理 DMZ

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：非军事区（DMZ）管辖权成为韩美两国之间新的焦点议题，韩国国防部向美方提议由两国共同管理 DMZ。据悉，国防部提议的具体内容为，在军事分界线（MDL）以南2公里范围的 DMZ 韩方区域中，韩方铁栅栏北侧地区继续由联合国军司令部管理，铁栅栏南侧地区则交由韩军（国防部）管理。铁栅栏原本应设置在 MDL 以南2公里的南侧界线一带，但为确保对北监视和警戒任务的顺利执行，部分区域的铁栅栏安装在更北的位置。铁栅栏南侧地区面积占据 DMZ 韩方区域总面积的约30%。5日，据消息人士透露，近期韩国国防部向美方提出就 DMZ 管辖权问题进行磋商，并要求将该问题列入韩美联合国防协商机制（KIDD）、韩美安保会议（SCM）讨论议题。根据国防部的意见，DMZ 韩方区域中，韩方铁栅栏北侧地区的人员出入批准权继续归联合国军司令部所有，南侧地区的批准权则由韩军行使。据悉，国防部长官安圭佰近日与联合国军司令部司令泽维尔·布伦森会晤，亲自说明了上述构想。此前，韩国执政党推动制定《DMZ 和平使用法》，规定由韩国政府行使对因非军事目的出入 DMZ 活动的批准权；韩国统一部也对立法工作给予了支持。但联合国军司令部于上月28日表示，《DMZ 法》全面违背《停战协定》，无异于宣告韩国政府不再受协定约束。国防部此次提议强调以韩方铁栅栏为标准划区，并由两国共同管理，可视为《DMZ法》的折中方案。国防部认为，鉴于韩军士兵常驻韩方铁栅栏南侧地区的普通哨所，韩军有关人士也经常出入，该地区交由韩国管辖具备合理性。若美方接受国防部提议，那么统一部长官郑东泳发起的 DMZ 和平之路重新开放计划也有望得到部分实现。截至目前，美国国防部和联合国军司令部尚未就国防部的提议作出回应。DMZ 和平之路于2019年4月对普通民众开放，但在11条路线中，3条路线（坡州、铁原、高城）的 DMZ 内部区段因安全原因于2024年4月关闭。上月21日，郑东泳走访 DMZ 和平之路高城 A 路线区段时表示，将努力推动 DMZ 内部区段重新开放。然而同一天联合国军司令部发布新闻资料称，位于 DMZ 内部的3个徒步区段因安全原因限制出入，管辖权归联合国军司令部。