韩国担任美主导关键矿产框架“锻造”倡议主席国

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显当地时间4日出席在美国华盛顿举行的关键矿产部长级会议，就加强国际合作、增进关键矿产供应链稳定性和多元化的方案进行商讨。据外交部介绍，由美国国务院发起的本次会议是首个关键矿产供应链部长级会议，包括七国集团（G7）在内，参与从开采、冶炼到中间品、成品生产的供应链全流程的56个国家与会。美国方面，副总统万斯、国务卿鲁比奥、贸易代表格里尔、财政部长贝森特、能源部长赖特等政府核心官员出席会议，就特朗普政府为推动关键矿产供应链多元化所作努力及相关政策进行说明。与会者一致认为，当前供应链重组加速、地缘政治不确定性上升，可信任伙伴之间的合作十分重要，有必要加快多边合作。会议期间，原有的关键矿产安全伙伴关系（MSP）重组为美国主导的关键矿产贸易框架“锻造”倡议（FORGE Initiative）。外交部表示，韩国将担任“锻造”倡议主席国，任期至今年6月。赵显表示，欢迎“锻造”倡议的启动。作为主席国，韩国将大力推动扩大成员国之间的合作、发掘实质性合作项目。赵显在关键矿产安全伙伴关系所获成果的基础上，提出了促进关键矿产项目投资、增进关键矿产供应链全流程利益相关方之间的沟通等新发展目标。此外，赵显在会议期间与格里尔举行了双边会谈；并与加拿大、印度、以色列、哈萨克斯坦、墨西哥、蒙古、荷兰外长以及英国政务次官等主要人士举行了形式从简的会谈。