晚婚致使晚育 韩国35岁及以上女性生育率上升

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：尽管韩国生育率触底反弹，但30岁-34岁女性生育率走势趋缓，35岁-39岁和40岁-49岁女性生育率则持续上升。这一现象反映了晚婚的影响。韩国国家数据处5日公布的数据显示，35岁-39岁女性的生育率（每1000名该年龄段女性生育新生儿数量）连续11个月同比上升。去年1月，35岁-39岁女性生育率同比增加8.7名；同年11月的最新统计显示，这一上升趋势得到了维持。另外，1月至11月的平均生育率也从2024年的46.6名上升至去年的51.7名，突破50名大关。40岁-49岁女性生育率也连续11个月未出现下滑，去年1月至11月的平均生育率为4.4名，较2024年同期（4.1名）有所增加。30岁-34岁女性的生育率则有所下降。去年上半年，该年龄段女性的生育率同比稳步上升，然而10月、11月则连续下滑。1月至11月的平均生育率为73.3名，略高于前一年同期（71.0名）。20岁-29岁女性生育率较前一年同期呈现出起伏不定的特点。其中，25岁-29岁女性生育率在9月、10月小幅上升，11月重新转为下降。20岁-24岁女性生育率总体呈小幅下降或持平走势。数据处有关人士表示，受结婚年龄推迟影响，生育第一胎的年龄也延后至35岁及以上。据统计，韩国女性平均初婚年龄在2015年为30.0岁，2024年推迟至31.6岁。