李在明：正在研究扩大科技人才替代服役制度适用范围

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：5日，韩国总统李在明就男性科技人才的兵役问题表示，正在研究扩大替代服役制度适用范围以及调整军队结构的方案。李在明当天出席在青瓦台迎宾馆举行的“与未来科学家对话”活动时指出，在相同条件下，青年男性为履行国防义务必然会出现较长一段时间的研究空白期，这会引发各种矛盾，也会令青年男性感到不公。一名学生在活动上表示，希望能在服役期间继续积累研究经验。对此，李在明提出，科技领域也存在替代服役岗位，可以考虑扩大适用范围。青瓦台人工智能未来规划首席秘书官河正宇（音）回答称，目前正与兵务厅商议，国防部长官对此也持积极态度，相关内容将在汇总后予以公布。李在明表示，将在此基础上考虑对军队结构进行大幅度调整。迄今为止，军队结构以步兵为中心，重视官兵数量；但目前全球军事竞争已转向以设备和武器为中心，军队结构也必须作出相应调整。比起官兵数量，更应重视质量，大力培养军事专家。李在明还表示，正考虑借此机会对军队结构进行调整，让服役成为熟悉尖端武器系统、设备和技术的时间，而不是浪费青春、虚度光阴。李在明在与学生的讨论过程中表示，可在军内设立研究部队。对此，河正宇回答称，正在探讨设立研究部队的方案，部队将可进行实验，并将研究转化为具体成果、展开实际运营。另外，李在明就人才流向海外问题表示，这对国家来说也是一个严峻问题，正在筹备引导人才回流的实质性政策。李在明还就推广灵活的科研文化表示，正在推进的核心政策之一是将失败转化为资产。尽管科研一线对这项政策能否落实持怀疑态度，但这次与过去不同，将从截然不同的方向推动相关项目。