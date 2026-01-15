美国发起关键矿产“锻造”倡议 韩国担任主席国

Photo : YONHAP News / Reuters

韩国国际广播电台报道：当地时间4日，美国启动军工、尖端产业所必需的关键矿产供应链多元化贸易框架。去年美中贸易战期间，中国的稀土类出口管制措施引发混乱。美国此举旨在掌握关键矿产主导权，以盟友和友好国家为中心维护相关供应链的稳定，降低对中国的依赖度。美国副总统万斯当天出席在华盛顿国务院办公大楼举行的关键矿产部长级会议时指出，过去一年，很多人深刻体会到了全球经济对关键矿产的依赖度。韩国、澳大利亚、印度、日本等54个国家代表团和欧盟委员会官员受邀出席当天的会议。据美国国务院介绍，与会者中，仅外交部长和其他部长级别官员便多达43名。万斯表示，当今关键矿产国际市场未能正常发挥其功能，供应链依然脆弱，并高度集中于个别国家。他提议各国携手降低市场波动性，令价格更具可预测性。万斯接下来介绍，新框架的根本宗旨是推动关键矿产市场全球供应链的多元化。该机制将建立一个关键矿产优惠贸易区，并通过设定可执行的价格下限来保护其免受外部干扰。万斯表示，将在关键矿产生产的各个阶段设定参考价格，建立反映真实、公平的市场价值的价格体系。参考价格将作为价格底线，通过可调整的关税来维持价格体系的统一性。美国国务卿鲁比奥在会后的媒体发布会上表示，新关键矿产贸易框架定名为“锻造（FORGE）”倡议，55个伙伴国家有意建立合作关系，其中相当一部分已签署加入协议。国务院宣布，韩国将担任“锻造”倡议主席国，任期至今年6月。成员国将在倡议前身“矿产安全伙伴关系”（MSP）的基础上，从政策和具体项目两方面展开合作，推动强化多元、有韧性、稳定的关键矿产供应链。鲁比奥表示，迄今为止，韩国在 MSP 发挥了领导作用，在此向韩国致谢。MSP 是旨在加强关键矿产全球供应链的国际合作伙伴关系机制，成员包括韩国、美国、日本、澳大利亚、英国等16个国家和欧盟委员会，主席国为韩国。