韩警方电信诈骗专项打击行动结束 逮捕2.6万余名犯罪分子

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国警察厅从去年9月起展开为期5个月的电信诈骗犯罪专项打击行动，总计逮捕2.6万余名犯罪分子。警察厅国家调查本部5日表示，通过去年9月至今年1月实施的电信诈骗犯罪专项打击行动，总计逮捕2.613万名犯罪分子，其中1884名被羁押。在专项行动中，警方对作案手段的开发和推广行为实施了重点打击，总计发现7359种作案手段。另外，仅警方查获的犯罪团伙洗钱资金便高达1498亿韩元。从具体案件来看，去年10月、今年1月分别实施“预约后未到店（No Show）”诈骗和恋爱诈骗的127名嫌疑人被强制遣返韩国。警方介绍，此次行动中被捕嫌疑人的共同点是，在柬埔寨等海外地区的大型建筑物内设立窝点并招募韩国籍接线员。不仅如此，犯罪团伙还没收成员个人护照，仅头目知晓成员个人情况，彼此之间则被迫使用假名称呼，建立起匿名性组织，持续实施犯罪。为实时阻断后续犯罪，警方还对用于诈骗的18.5134万个电话号码和聊天软件账号采取了屏蔽措施。警方表示，去年11月实施的“紧急屏蔽制度”可在接到举报后10分钟内对疑似犯罪号码进行屏蔽，在防止受害范围扩大方面发挥了关键作用，电信诈骗案件数量同比减少20%，涉案损失金额下降10%。