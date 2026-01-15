冷空气5日起影响韩国 周末再迎零下寒潮

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：新一轮冷空气将于6日影响韩国，并持续至本周末。据韩国气象厅5日消息，零下40℃的冷空气将于当晚从大气上层北部南下韩国。位于大气下层的中国北方大陆高压正向南方延伸，受高压边缘影响，韩国将刮起西北风，气温直线下降。6日，韩国各地最低气温将从5日的零下6℃到5℃不等降至零下12℃到2℃不等；最高气温将停留在零下5℃到9℃不等。周末气温将进一步下跌，7日最低气温为零下17℃到零下3℃不等，最高气温为零下5℃到5℃不等；8日最低气温为零下17℃到零下5℃不等，最高气温为零下4℃到3℃不等。9日气温将逐步回升，最低气温为零下13℃到零下5℃不等，最高气温为2℃到8℃不等。随着西北风经过相对温暖的西海上空，周末全罗道和济州地区将出现降雪。6日，受济州南部海域上空的低压影响，当地将出现雨雪天气。预计降水量不足5毫米，济州山区和丘陵地带的积雪量分别为2-7厘米和1厘米左右。7日下午起，全罗西海岸和济州将迎来降雪，降雪范围将在晚间逐步扩大至全罗南道西部、全罗北道南部内陆地区、忠清南道西海岸。7日预计积雪量为：济州山区3-8厘米，全罗道西海岸2-7厘米，济州丘陵地带1-5厘米，光州、全罗南道西部及全罗北道南部内陆地区1-3厘米，忠清南道西海岸和济州海岸1厘米左右。8日凌晨至上午，全罗道和济州地区将出现强降雪，当地有可能发布大雪警报。