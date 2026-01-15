韩国劳资政三方就退休金制度达成协议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国劳资政三方就扩大退休金制度达成首项协议，核心内容为将退休金制度纳入企业义务，同时鼓励发展由机构管理的基金型退休金。“加强退休金功能的劳资政工作组”6日发表联合声明称，所有企业均须实行退休金制度。这是自2005年退休金制度实施以来，劳资政首次就此达成协议。根据相关规定，2012年以后新成立的企业必须实行退休金制度，但对于未实行的企业却未规定处罚条款。截至2024年，退休金制度覆盖企业占全体企业的26.5%。其中，员工人数在300人及以上的企业实施率为92.1%，而5人以下的企业仅为10.6%。虽然劳资政工作组就企业需要实行退休金制度达成协议，但并未规定开始时间等具体内容，仅就根据各企业的规模和具体情况逐步推行该制度达成一致。劳资政还就积极利用基金型退休金达成协议。基金型是指将退休金像国民年金一样委托给特定机构进行管理。韩国雇佣劳动部表示，这是自2005年退休金制度实施以来，劳资政首次就此达成协议。雇佣劳动部长官金荣训表示，此次劳资政共同声明将成为保障劳动者退休收入的重要里程碑，并敦促各方继续进行后续讨论。“加强退休金功能的劳资政工作组”于去年10月成立，由劳动界、工商界、青年代表、公益委员等16人组成，已就相关问题进行了3个月的讨论。