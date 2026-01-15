韩外长：已向美方表明并非故意拖延《对美投资特别法》立法

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：正在美国进行访问的韩国外交部长官赵显当地时间5日表示，美国重新提高关税的原因在于韩国国会未能及时处理《对美投资特别法》，他已向美方表明，韩国并非故意拖延立法。赵显当天在华盛顿韩国驻美大使馆记者座谈会上表示，本月3日访问美国的第一天，在与美国国务卿、白宫国家安全顾问马尔科·鲁比奥举行的会谈上，已解释称，韩国并非拖延立法。赵显表示，已向美方说明韩国政府履行韩美协议的坚定意志，强调故意拖延立法的说法并不属实，并介绍了韩国政府为迅速落实韩美贸易协议所作的努力及内部进展情况。赵显还强调，韩美首脑会谈《联合情况说明资料》自磋商之初就分为经济和安全两个领域。在落实过程中，不同事项的执行进度不尽相同，因此不能因为贸易问题而阻碍安全等其他领域的合作。赵显还表示，已要求鲁比奥敦促美国相关部门认真讨论核能、核动力潜艇及造船等韩美三项核心合作事项。鲁比奥对此表示，美方也不希望出现韩美协议执行延迟的情况。他还表示，由于《联合情况说明资料》的性质及程序，国务院和白宫国家安全委员会（NSC）将主导这一进程，并会密切关注。赵显表示，前一天在美国国务院大楼举行关键矿产部长级会议期间，会见了美国贸易代表办公室（USTR）代表杰米森·格里尔，双方就韩美关税协议的执行情况交换了意见。赵显还表示，格里尔理解提高关税对韩国可能带来的影响，但强调，韩国不仅在战略投资方面，在非关税壁垒方面尽快表明积极立场也至关重要。此外，赵显还与美国能源部长克里斯·赖特进行了对话，并重申在韩国铀浓缩、核燃料后处理和核动力潜艇等领域取得具体进展的共同承诺。