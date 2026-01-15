日本民调：56%韩国民众对日本持有好感 同比上升16个百分点

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：一项民调结果显示，过半韩国民众对日本抱持好感。日本公益财团新闻通信调查会8日表示，根据去年11月至12月面向韩国、美国、英国、法国、俄罗斯、泰国各1000名民众实施的调查，56.4%的韩国民众对日本抱有好感。这一数值较前一年上升15.8个百分点，是该团体2014年实施调查以来首次突破50%。按照年龄段划分，10岁至39岁韩国民众对日本的好感度较高；50岁至59岁最低，为45.6%。《读卖新闻》援引新闻通信调查会的分析报道称，首相高市早苗一贯表现出对韩日关系的重视，对韩国民众的态度产生了影响。不过，韩国民众对日本的好感度低于其他受调查国家。泰国、美国、英国、法国民众对日本的好感度均高于80%，俄罗斯为56.5%，也略高于韩国。与此同时，在受调查国中，泰国、法国民众对韩国的好感度较高。泰国为75.1%，较前一年上升5.5个百分点；法国为68.1%，较前一年上升5.5个百分点。接下来依次为俄罗斯（61.7%）、美国（50.9%）、英国（42.2%）。此外，韩国民众认为，中国对世界和平构成最大威胁；其次分别为北韩（21.7%）、俄罗斯（18.8%）、美国（16.4%）。具体来看，北韩较前一年下滑6.6个百分点，俄罗斯下滑3.1个百分点，美国上升4.0个百分点。大部分国家民众对美国总统特朗普持负面态度。73.7%的韩国民众认为，特朗普对世界造成了负面影响。这一比例在受调查各国中最高。法国、泰国也均超过70%，英国为62.3%，美国为57.9%，俄罗斯为52.2%。另外，在所有受调查国家中，超过50%的民众希望本国不要出现特朗普式的领导人。这一比例在俄罗斯为91.0%，泰国为89.1%，韩国为75.5%。