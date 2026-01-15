北韩劳动党第九次代表大会定于下月中旬召开

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩8日宣布，最高决策机构会议劳动党第九次代表大会将于2月下旬召开。据朝中社8日报道，在国务委员长金正恩的指导下，劳动党第八届中央委员会政治局7日在党中央委员会本部举行了第27次会议，并作出了上述决定。朝中社报道称，会议一致表决通过关于2026年2月下旬在革命首都平壤召开朝鲜劳动党九大的决议。会议进行了多项议程，包括审查劳动党九大代表资格，审议九大执行部门、主席团、书记部门组建方案以及会议议案等。报道称，金正恩对九大筹委会各小组切实推进会议筹备工作予以了肯定，并指明了保障九大成果的原则性问题和具体任务。劳动党第九次代表大会将对过去五年的成果进行总结，并公布未来五年的对内外政策方向。其中金正恩对韩国、美国的政策引发了关注。受金正恩委托，劳动党中央委员会书记赵甬元主持了当天的会议，朴泰成、崔龙海等中央委员会政治局常务委员会委员，以及李日焕、朴正天、金德勋、崔善姬等政治局委员与会。据推测因年事已高而退居二线的军需政策总顾问李炳哲也现身会议。九大代表的选举工作已完成。据朝中社当天报道，上月28日至本月6日，各道（直辖市）、内阁、人民军、社会安全省、铁道省等组织和部门党委会召开会议，选举九大代表并推荐会议旁听人。先前，北韩各地基层党组织和市、郡党委会召开会议，选出了道党代会代表。劳动党第八次代表大会于2021年召开，总计7000人出席会议，包括4750名代表、250名党中央领导机构人士和2000名旁听人。