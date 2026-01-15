北韩迎来建军节 称“要以强大武装护航国家复兴”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩在人民军建立78周年之际强调，要以“强大军事武装”护航国家复兴。劳动党机关报《劳动新闻》在8日建军节社论中强调，当前肩负着按照党九大所指明的新前景奋勇前进这一既沉重又光荣的任务，必须对与我国崇高尊严地位相匹配的政治和军事力量予以巩固。社论称，要以强大的武装力量为我党和人民的斗争护航，把国家复兴大趋势推向更高的新阶段。社论还称，今年的建军节是在迈向社会主义全面发展第一阶段的历史进程中迎来的，是一个以强大军事力量保障胜利、朝着新的变革阶段奋力迈进的时刻。北韩将于本月下旬在平壤召开最高决策机构会议劳动党第九次代表大会。北韩大力宣称，此次会议是推动社会主义全面发展迈入更高新阶段的转折点，必须通过强大的国防力量创造稳定的安全环境。北韩还着力凸显军队在“地方发展20×10”等国家政策性建设项目中的作用。北韩从驻扎在地方工厂施工现场附近的部队抽调兵力，组建20支“第124团”，分别负责20处建设工地。社论指出，在新年地方革命全面扩大的斗争热潮中，第124团要坚守身为人民子弟的本分，更加勇往直前。北韩最初以朝鲜人民军于1948年2月8日在平壤站前广场创建为历史依据，将当天指定为建军节。1978年，建军节改为金日成组建抗日游击队之日，即1932年4月25日。2018年，建军节再次调整为2月8日。