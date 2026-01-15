韩国开发研究院称消费、生产持续增长 连续4个月予以正面评价

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国开发研究院（KDI）评价称，韩国消费和生产持续复苏。KDI 在9日发布的《经济动向2月刊》中指出，随着消费复苏，生产也以服务业为中心呈现温和增长。KDI 自去年11月起，已连续四个月在经济情况评估中使用“复苏”、“增长”等正面表述。KDI 指出，尽管去年12月建筑业低迷、制造业增长乏力，但全产业生产仍以服务业为中心实现1.8%的增长，增幅环比有所扩大。该月服务业增长3.7%，其中零售批发（9.1%）、专业、科学及技术服务业（5.7%）、金融保险（3.6%）等大部分领域均延续了稳健的增长势头。矿工业生产则受到半导体（-0.3%）、汽车（-2.5%）等主要行业的影响，小幅下滑0.3%。KDI 指出，尽管企业信心有所恢复，但美国上调关税可能性、油价波动性扩大等外部风险逐步加剧。消费方面，KDI 分析称，在收入上升和多次降息的推动下，消费持续温和复苏。乘用车（12.6%）带动耐久品消费增幅（7.3%）扩大，零售销售额增幅（1.2%）亦较前一个月（0.8%）有所提升。消费者心理指数为110.8，较前一个月（109.8）有所上升。另外，受运输设备的影响，去年12月设备投资减幅（-10.3%）较前一个月（-0.2%）显著扩大。在半导体走势强劲和开工天数增加的影响下，今年1月日均出口额增幅（14.0%）进一步扩大。具体来看，半导体出口额（72.6%）因价格暴涨而大幅上升，出口量则保持缓慢增长。其他产品则受美国上调关税的影响，出口持续低迷（-1.2%）。