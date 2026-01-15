Bithumb 就误发比特币事件启动用户赔偿 韩金融部门拟完善加密资产市场制度

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国加密货币交易所 Bithumb 就误发比特币事件启动用户赔偿工作。韩国金融监管部门着手完善加密资产交易系统的结构性漏洞。9日，Bithumb 表示，为因误发事件导致比特币价格暴跌而蒙受损失的用户，提供卖出差价全额补偿并追加10%的赔偿，目前正按顺序发放赔偿金。另外，从当天起一周内免除所有加密货币的交易手续费，并向事件发生当时正在使用应用程序和网站的用户发放2万韩元。公司已启动由最高管理层主导的危机管理机制，投资者损失救济工作组也已投入运行。6日下午，Bithumb 在向数百名活动获奖者发放2000韩元奖金的过程中，将计价单位错误输入为“比特币”。随后系统向每名获奖者发放了2000个比特币，价值至少约1900亿韩元，部分获奖者收到后立即抛售，导致 Bithumb 的比特币交易价一度跌至8111万韩元。事件发生后，韩国金融监督院表示将加强对加密资产市场的监督。院长李粲珍称，为完善系统的结构性漏洞、保护用户，正在筹备有效执行加密资产第二阶段法案。金融监督院计划新设《数字资产基本法》执行筹备组，制定加密资产公示制度，以及数字资产从业者、稳定币发行人审批程序。同时，金融监督院还将对利用大规模资金操纵价格、利用已暂停存取款的加密货币扰乱市场价格、诱导短期骤涨等不正当交易行为实施专项调查，并引进使用人工智能技术的监测功能，对异常交易进行自动分析。