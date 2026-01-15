韩政府关注日执政党大胜对修宪及东北亚外交格局影响

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：提出“强大日本”路线的日本首相高市早苗带领执政党在众议院选举中取得压倒性胜利，韩国政府关注这一结果对日本外交安全政策以及东北亚外交格局的影响。8日举行的日本众议院选举中，执政党自民党赢得465个席位中的316个，占比超过三分之二。这意味着自民党可发起修宪动议，并对参议院否决的法案进行重新表决。这是太平洋战争结束后，日本首次出现单个政党占据众议院三分之二席位的情况。此次胜利为高市早苗巩固了国内执政基础，今后其有可能更大胆地推进外交安全政策。韩国尤其关注高市早苗对修宪的态度。根据《和平宪法》第九条，日本永远放弃发动战争和行使武力，不保留海陆空军等战争力量，不承认交战权。这一条款令日本成为“永久和平国家”。上月19日，高市早苗在宣布解散众议院的媒体发布会上曾提及修改安保三文件、创立国家情报局、制定《反间谍法》以及进行修宪。不过，发起修宪动议须在参众两院各获得三分之二以上议员的同意，参议院目前为“朝小野大”格局，即执政党议席不足、在野党占据多数，且下届选举要到2028年夏季举行，因此日本立即修宪的可能性不大。据悉，韩国政府内部评价认为，比起容易引发外界争议的修宪问题，高市早苗新内阁将专注于处理内政和提振经济。但也有分析指出，若日本采取高市早苗提出的积极财政政策，有可能加剧通货膨胀，进而导致支持率下滑，届时不排除从外交政策寻求突破口的可能性。