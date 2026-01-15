李在明：以当前立法进程难以主动应对国际社会变化

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明10日在青瓦台主持召开的国务会议上表示，以目前的立法进程难以主动应对国际社会的变化，再次敦促加快政策推进速度。李在明当天表示，本来尽量不想在国务会议上提及相关问题，但现在必须作出表态。他指出，韩国目前所处环境不同于以往。国际社会的不稳定性加剧，国家之间的竞争异常激烈，甚至到了国际秩序崩溃的境地。在此情况下，国内团结与改革措施至关重要。李在明接着表示，国际秩序变化及人工智能技术发展的速度已超越原有预测。即使努力追赶，只要比其他国家跑得慢，就会在竞争中落伍，这是目前面临的严峻现实。李在明强调，为支撑对外贸易谈判，推进行政监管改革，并为经济社会大转型提供动力，旨在提升国家竞争力的各项立法工作已迫在眉睫。无论朝野，必须超越党派立场，作为代表主权在民的公仆，推行凝聚力量、以国家利益为先的政治。尤其是外交关系方面更是如此。李在明还表示，在农历新年即将到来之际，祝愿国民能度过平安、快乐的假期，为此将切实制定安全对策，并为应对紧急情况，对紧急应对体系进行双重、三重的全面检查。此外，在谈及家畜传染病扩散和山林火灾发生问题时，李在明要求有关部门切实加强管理和防范工作。