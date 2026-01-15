韩统一部：10年前停运开城工业园区是自毁行为 希望尽快恢复正常运营

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在开城工业园区停运十周年之际，韩国统一部表示，过去朴槿惠政府决定停运开城工业园区是“自毁行为”，并希望尽快恢复正常运营。统一部10日发表声明称，2016年2月韩方单方面全面停运开城工业园区是破坏南北韩互信和共同发展基础的自毁行为，并表明了希望恢复南北联络渠道的意愿。统一部评价称，开城工业园区作为缓解南北紧张与对抗的韩半岛和平“安全阀”，是边境地区经济发展和南北共同增长的代表性实践空间，也是“统一实验场”的典范。统一部强调，尤其在2013年8月14日举行的南北工作会谈中，双方还签署了《无论政局如何，均保障开城工业园区正常运营》的协议。此外，尽管2019年1月北韩国务委员长金正恩曾明确表示，愿在没有任何前提条件和代价的情况下重启开城工业园区，但韩方未能采取相应措施，从而错失了工业园区重启的决定性机会，对此深感遗憾。统一部表示，希望开城工业园区尽快恢复正常运营，并指出，希望首先恢复长期中断的南北联络渠道，重启多方沟通与对话，以推动开城工业园区重启，并恢复南北之间的信任。统一部还表示，将通过与国会的密切合作，尽快恢复已于2024年解散的“开城工业园区支援基金会”，系统推进开城工业园区重启的筹备工作。此外，对于因园区长期停运而在精神和物质上遭受困难的企业人士，政府深感责任重大，将通过与相关部门协商，制定有助于企业经营稳定的多方位措施。2016年，北韩进行第四次核试验和一系列远程导弹试射，朴槿惠政府于当年2月10日全面停止开城工业园区的运营。此后，北韩于2020年6月炸毁了位于工业园区内的南北共同联络事务所大楼。