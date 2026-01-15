韩产业通商部斥资1.3万亿韩元研发半导体等产业材料、零部件及设备技术

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商部表示，今年将斥资1.291万亿韩元开发相关材料、零部件及设备技术，以确保半导体、二次电池、生物等尖端战略产业和航空航天等具有未来发展潜力产业的领先地位。今年的支援预算较去年（1.178万亿韩元）增长了9.6%。从行业来看，为确保尖端战略产业保持领先地位，将投入4706亿韩元用于相关材料和零部件研发，其中包括半导体1454亿韩元、显示器883亿韩元、二次电池1257亿韩元、生物1112亿韩元。此外，还将投入8204亿韩元用于材料研发，其中包括推动机械金属（3085亿韩元）、汽车（902亿韩元）、化学（1470亿韩元）等主要产业实现高附加值化并加强环保竞争力，同时巩固航空航天（694亿韩元）和氢能（245亿韩元）等未来发展潜力巨大的相关产业的领先地位。产业通商部表示，为此将公布95个扶持项目，并在今年4月之前选定新项目的执行机构。产业通商部推进的重点包括钢铁和石油化学产业的高附加值转型、应对尖端产业供应链，以及材料研发与人工智能（AI）的融合。为实现钢铁和石化产业的高附加值转型，将新增220亿韩元资金，用于30个项目。产业通商部产业供应链政策官宋贤柱（音）表示，材料、零部件和设备产业是支撑国家经济安全的核心产业，今后将全力支持钢铁和石化材料的高附加值化研究开发，扩大人工智能在材料研发领域的融合应用，提高材料企业的创新能力。